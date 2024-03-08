بريطانيا تعلن وقوع انفجارين قرب سفينة قبالة سواحل عدن اليمنية.. كشفت مصير الطاقم

وقالت الهيئة، في بيان على منصة "إكس": "بلغنا تقرير عن حادثة على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة عدن اليمنية".



ودعت الهيئة البريطانية السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة".



وأكد البيان أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث.



وفي بيان لاحق، قالت الهيئة إن "التقارير تفيد بوقوع انفجارين قرب سفينة قبالة سواحل عدن اليمنية".



وأوضحت الهيئة أن "السفينة وطاقمها في أمان".



ومنذ أشهر، تعلن الهيئة البريطانية عن هجمات تستهدف السفن التجارية العابرة عبر القرن الأفريقي والبحر الأحمر، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة نتيجة استهداف الولايات المتحدة وبريطانيا "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها ضد سفن في البحر الأحمر، تقول إنها "مرتبطة بإسرائيل".

