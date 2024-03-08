الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 8 آذار 2024 ساعة 19:59

بريطانيا تعلن وقوع انفجارين قرب سفينة قبالة سواحل عدن اليمنية.. كشفت مصير الطاقم

بريطانيا تعلن وقوع انفجارين قرب سفينة قبالة سواحل عدن اليمنية.. كشفت مصير الطاقم
وقالت الهيئة، في بيان على منصة "إكس": "بلغنا تقرير عن حادثة على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة عدن اليمنية".

ودعت الهيئة البريطانية السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة".

وأكد البيان أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث.

وفي بيان لاحق، قالت الهيئة إن "التقارير تفيد بوقوع انفجارين قرب سفينة قبالة سواحل عدن اليمنية".

وأوضحت الهيئة أن "السفينة وطاقمها في أمان".

ومنذ أشهر، تعلن الهيئة البريطانية عن هجمات تستهدف السفن التجارية العابرة عبر القرن الأفريقي والبحر الأحمر، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة نتيجة استهداف الولايات المتحدة وبريطانيا "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها ضد سفن في البحر الأحمر، تقول إنها "مرتبطة بإسرائيل".
 
رقم : 1121236
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
ايران تحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة ضد أمنها ومصالحها الوطنية
ايران تحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة ضد أمنها ومصالحها الوطنية
8 آذار 2024
واشنطن تقتل بيد وتُطعم بالأُخرى.. موقف الغزيين من المساعدات الأمريكية
واشنطن تقتل بيد وتُطعم بالأُخرى.. موقف الغزيين من المساعدات الأمريكية
8 آذار 2024
لا تنازل عن شروط المقاومة.. الولايات المتحدة مسؤولة عن مأساة غزة
لا تنازل عن شروط المقاومة.. الولايات المتحدة مسؤولة عن مأساة غزة
8 آذار 2024
هل قست قلوبكم أم اعتدتم المشهد..الأطفال الرضع بنك أهداف الاحتلال الصهيوني ؟
هل قست قلوبكم أم اعتدتم المشهد..الأطفال الرضع بنك أهداف الاحتلال الصهيوني ؟
8 آذار 2024
لماذا رمت واشنطن الكرة بملعب حماس؟
لماذا رمت واشنطن الكرة بملعب حماس؟
7 آذار 2024
قائد الثورة يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
قائد الثورة يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
7 آذار 2024
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟
7 آذار 2024
وقف إطلاق النار في غزة.. لماذ تمنع تل أبيب ذلك؟
وقف إطلاق النار في غزة.. لماذ تمنع تل أبيب ذلك؟
7 آذار 2024
المطلب الفلسطيني وآفاق مفاوضات باريس في ظل حرب غزة
المطلب الفلسطيني وآفاق مفاوضات باريس في ظل حرب غزة
7 آذار 2024
رئيسي: ما يجري اليوم في غزة يشكل فضيحة مدوية للغرب
رئيسي: ما يجري اليوم في غزة يشكل فضيحة مدوية للغرب
6 آذار 2024
إنذار السنوار النهائي في رسالته... نتنياهو على حافة كش ملك
إنذار السنوار النهائي في رسالته... نتنياهو على حافة كش ملك
6 آذار 2024
هل يتآكل الدعم الدولي لكيان الاحتلال ويستجيب المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الكيان الغاصب
هل يتآكل الدعم الدولي لكيان الاحتلال ويستجيب المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الكيان الغاصب
6 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
واشنطن تقتل بيد وتُطعم بالأُخرى.. موقف الغزيين من المساعدات الأمريكية
لا تنازل عن شروط المقاومة.. الولايات المتحدة مسؤولة عن مأساة غزة
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟
وقف إطلاق النار في غزة.. لماذ تمنع تل أبيب ذلك؟