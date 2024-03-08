زيلينسكي يصل إسطنبول

وقال مكتب زيلينسكي في وقت سابق إن من بين المسائل المطروحة للمناقشات صيغة محتملة للسلام بشأن عمليات الخاصة الروسية في أوكرانيا، وسلامة الملاحة في البحر الأسود، والإفراج عن أسرى الحرب الأوكرانيين الذين تحتجزهم روسيا.



وكانت الرئاسة التركية قد أعلنت، أمس الخميس، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور إسطنبول الجمعة، وسيستقبله نظيره التركي رجب طيب أردوغان.



وقالت الرئاسة التركية عبر منصة "إكس" إن "الوضع بين أوكرانيا وروسيا والاتصالات الأخيرة المتعلقة بإحياء ممر آمن في البحر الأسود" ستكون في صلب المحادثات بين الرئيسين.



وأضافت الرئاسة التركية أنه ستُناقَش خلال زيارة زيلينسكي قضايا الحرب الأوكرانية الروسية واتفاق شحن الحبوب، والبحث عن سلام دائم في المنطقة بالتفصيل.



من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية في بيان منفصل أن اللقاء سيُعقد في قصر دولمة بهجة في إسطنبول، حيث كان أردوغان قد استقبل زيلينسكي في يوليو/تموز 2023.



ويعقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في الساعة 19:00 (16:00 توقيت غرينتش)، بحسب المصدر نفسه.



وقام زيلينسكي، بداية يوليو/تموز، بزيارته الأولى إلى تركيا منذ بدء الحرب الروسية على بلاده في فبراير/شباط 2022.



وأجرى يومها محادثات مسهبة مع نظيره التركي الذي تربطه علاقات وثيقة بكييف وموسكو على حد سواء.



وبعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب، اعتمدت أوكرانيا على ممر بحري لمواصلة التصدير عبر البحر الأسود من خلال البقاء قرب السواحل بدلاً من الخوض في المياه المفتوحة.



والأحد الماضي، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا تأمل أن تبدأ محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا قريباً.



وأضاف فيدان، في مؤتمر صحافي في ختام منتدى دبلوماسي عُقد في مدينة أنطاليا، جنوبي البلاد، قائلا: "يجب أن يبدأ حوار لوقف إطلاق النار (في أوكرانيا). هذا لا يعني الاعتراف بالاحتلال (الروسي)، لكن تجب مناقشة قضيتي السيادة ووقف إطلاق النار منفصلَين".

