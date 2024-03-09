غارات مكثفة على القطاع والقسام تؤكد شروط المقاومة لأي صفقة

وبينما تخوض المقاومة معارك بعدة محاور، أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) في تسجيل مصور أن أي صفقة لتبادل الأسرى يجب أن تتضمن وقف العدوان، والانسحاب العسكري، وإغاثة السكان، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.



وتواصل المقاومة في قطاع غزة، استهداف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التصدي للتوغل البري، ووتركزت عمليات المقاومة، خلال الساعات الأخيرة، على محوري شمالي وجنوبي قطاع غزة.



وتوفي ما لا يقل عن 15 طفلا بسبب الجوع والجفاف في مستشفى واحد، وفقا لوزارة الصحة في غزة.



وفي جميع أنحاء غزة، ويواجه 90 بالمئة من الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا والنساء الحوامل والمرضعات فقرًا غذائيًا حادًا، وفقًا لتقرير صدر قبل أسبوعين عن مجموعة التغذية العالمية، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية المعنية بالتغذية وتقودها اليونيسف.وأضافت المجموعة أن ما لا يقل عن 90 بالمئة من الأطفال دون سن الخامسة مصابون بواحد أو أكثر من الأمراض المعدية.



في الأثناء، تراجع الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى هدنة في غزة بحلول شهر رمضان الاثنين المقبل. وقال بايدن إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول بداية شهر رمضان "يبدو صعباً"، معرباً عن شعوره بالقلق إزاء العنف في القدس الشرقية من دون وقف لإطلاق النار.



وذكرت القيادة الوسطى الأميركية في بيان إنها "على علم بتقارير عن مقتل مدنيين في غزة نتيجة إسقاط مساعدات إنسانية"، مشيرة إلى أنه "لم يكن هذا بسبب الإسقاط الأميركي للمساعدات"حسب زعمه.



واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، أمس الجمعة، إثر سقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات على مدينة غزة، من دون أن تفتح مظلاتها بشكل سليم.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات الحرب على غزة في يومها الـ155:



-قوات الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية في مخيم نور شمس بطولكرم



-اشتباكات وانفجارات بمحيط مخيم نور شمس في طولكرم تزامنا مع استمرار اقتحام قوات الاحتلال للمخيم



-تحديث.. قوات الاحتلال تعتقل الشاب عبدالله النابلسي شقيق الشهيد ابراهيم النابلسي من داخل منزله في نابلس



-قوات الاحتلال تداهم منزل الشهيد "ابراهيم النابلسي" في كروم عاشور بمدينة نابلس



- قصف مدفعي متواصل على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس ومدينة غزة



- قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس



-قوات الاحتلال تحتجز أحد طواقم البلدية خلال اقتحام شارع نابلس بمدينة قلقيلية



- طائرات الاحتلال تقصف برج المصري بالقرب من ميدان العودة وسط مدينة رفح بصاروخين



-قوات الاحتلال تشرع بتجريف محيط دوار اكتابا تزامناً مع اقتحامها المستمر برفقة جرافات عسكرية لمدينة طولكرم



-اطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال في محيط مستوطنة "شافي شمرون" غرب نابلس، والاحتلال يطلق قنابل إنارة بالمكان



-قوات الاحتلال تُعيد اقتحام مدينة قلقيلية من الحاجز الشمالي.



-غارتان إسرائيليتان على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة



-|غارات إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة



-|طائرات الاحتلال تشن غارة على محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خانيونس



- بايدن ردا على سؤال بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان: الأمر يبدو صعبا



-|قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة 4 جرافات عسكرية تقتحم مدينة طولكرم وصفرات الانذار تدوي في نور شمس



-|قصف مدفعي وإطلاق قنابل إنارة على أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع



-قوات الاحتلال تعتقل شابا خلال اقتحام شارع الهباش بمدينه قلقيلية