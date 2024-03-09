عبداللهيان: حجب صفحات قائد الثورة في "ميتا" اجراء لا اخلاقي وغير قانوني

وأضاف أمير عبداللهيان، في مقابلة مع موقع ميدل إيست آي، ومقره في بريطانيا، أن قرار شركة "ميتا" يظهر انهيار الأخلاق وتراجع النظام الأخلاقي في العالم.



واعتبر أن هذا الإجراء "لا يعد انتهاكا لحرية التعبير فحسب، بل أيضا إهانة لملايين المتابعين لمواقفه وأخباره في العالم".



ووصف وزير الخارجية الإيراني الشعارات التي يطلقها ادعياء حرية التعبير في الغرب بانها "جوفاء واستعراضية وغطاء لأهدافهم السياسية غير المشروعة".



وذكر أن إجراء "ميتا" هو جزء من حملة أوسع تقوم بها شبكات التواصل الاجتماعي الأمريكية لفرض رقابة على اصوات المناصرين لفلسطين، وأضاف: ان سماحة آية الله الخامنئي هو أبرز مناصر لشعب فلسطين المظلوم وغزة في العالم، وان امبراطورية "وادي السيليكون" لا يمكنها أن تمنع هذا الصوت من الوصول إلى الراي العام العالمي.



وقبل فترة ، قامت شركة "ميتا" بحجب صفحات قائد الثورة على إنستغرام وفيسبوك في عمل غير قانوني. وكتب موقع ميدل إيست آي أن الشركة لم تعلق على كلام وزير الخارجية الإيراني.