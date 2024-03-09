انتقاماً للفلسطينيين.. ناشطة تتلف صورة "بلفور" في إنكلترا

ونشرت مجموعات فلسطينية، أمس الجمعة، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد للناشطة وهي تمزق الصورة بآلةٍ حادة، بعد رشها بالطلاء الأحمر.



وذكّرت المجموعة، أنّ إعلان بلفور عام 1917، تسبب بخسارة الفلسطينيين لبلدهم ووطنهم، مشيرين إلى أنهم نفذوا هذا العمل، للتأكيد على الدور التاريخي والحالي لبريطانيا، في احتلال فلسطين.



ويُعد بلفور الأب لـ"إعلان بلفور"، وهي الوثيقة التي صدرت عام 1917، وتتعهد بتأسيس "وطن قومي لليهود" في فلسطين.



وشهدت المملكة المتحدة، تظاهرات مستمرة منذ 7 أكتوبر، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على غزةّ، ورفضاً للدعم البريطاني له.