الصفحة الرئيسية
0
السبت 9 آذار 2024 ساعة 10:03

العراق: المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد استهداف مصافي النفط في حيفا

العراق: المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد استهداف مصافي النفط في حيفا
وكانت المقاومة، قد أعلنت أمس، استهدافها مصافي النفط في المدينة، بواسطة الطيران المسيّر، وذلك استكمالاً للمرحلة الثانية لعملياتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأمس أيضاً، نشر الإعلام الحربي للمقاومة مشاهد من استهداف قاعدة المعلومات (1) الإسرائيلية، شمالي الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، والتي نفّذتها يوم الخميس.

وأكّدت المقاومة، أنّ هذا الاستهداف جاء نصرةً للفلسطينيين في قطاع غزة، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحقّهم، متوعّدةً بـ"الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء".

وفي اليوم نفسه، استهدفت المقاومة ثكنةً عسكريةً في مطار "روش بينا"، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن المرحلة الثانية لعملياتها ضدّ الاحتلال.

يُذكَر أنّ الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق، أبو آلاء الولائي، أعلن في الـ24 من كانون الثاني/يناير الماضي الشروع في المرحلة الثانية من العمليات العسكرية، تزامناً مع استهداف الولايات المتحدة قوات المقاومة.

وتتضمّن المرحلة الثانية إطباق الحصار على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى إخراج موانئ الاحتلال عن الخدمة، وفقاً لما أضافه الولائي.
رقم : 1121347
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
9 آذار 2024
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
9 آذار 2024
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
8 آذار 2024
ايران تحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة ضد أمنها ومصالحها الوطنية
ايران تحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة ضد أمنها ومصالحها الوطنية
8 آذار 2024
واشنطن تقتل بيد وتُطعم بالأُخرى.. موقف الغزيين من المساعدات الأمريكية
واشنطن تقتل بيد وتُطعم بالأُخرى.. موقف الغزيين من المساعدات الأمريكية
8 آذار 2024
لا تنازل عن شروط المقاومة.. الولايات المتحدة مسؤولة عن مأساة غزة
لا تنازل عن شروط المقاومة.. الولايات المتحدة مسؤولة عن مأساة غزة
8 آذار 2024
هل قست قلوبكم أم اعتدتم المشهد..الأطفال الرضع بنك أهداف الاحتلال الصهيوني ؟
هل قست قلوبكم أم اعتدتم المشهد..الأطفال الرضع بنك أهداف الاحتلال الصهيوني ؟
8 آذار 2024
لماذا رمت واشنطن الكرة بملعب حماس؟
لماذا رمت واشنطن الكرة بملعب حماس؟
7 آذار 2024
قائد الثورة يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
قائد الثورة يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
7 آذار 2024
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟
7 آذار 2024
وقف إطلاق النار في غزة.. لماذ تمنع تل أبيب ذلك؟
وقف إطلاق النار في غزة.. لماذ تمنع تل أبيب ذلك؟
7 آذار 2024
المطلب الفلسطيني وآفاق مفاوضات باريس في ظل حرب غزة
المطلب الفلسطيني وآفاق مفاوضات باريس في ظل حرب غزة
7 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
واشنطن تقتل بيد وتُطعم بالأُخرى.. موقف الغزيين من المساعدات الأمريكية
لا تنازل عن شروط المقاومة.. الولايات المتحدة مسؤولة عن مأساة غزة
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟