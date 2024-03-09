العراق: المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد استهداف مصافي النفط في حيفا

وكانت المقاومة، قد أعلنت أمس، استهدافها مصافي النفط في المدينة، بواسطة الطيران المسيّر، وذلك استكمالاً للمرحلة الثانية لعملياتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.



وأمس أيضاً، نشر الإعلام الحربي للمقاومة مشاهد من استهداف قاعدة المعلومات (1) الإسرائيلية، شمالي الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، والتي نفّذتها يوم الخميس.



وأكّدت المقاومة، أنّ هذا الاستهداف جاء نصرةً للفلسطينيين في قطاع غزة، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحقّهم، متوعّدةً بـ"الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء".



وفي اليوم نفسه، استهدفت المقاومة ثكنةً عسكريةً في مطار "روش بينا"، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن المرحلة الثانية لعملياتها ضدّ الاحتلال.



يُذكَر أنّ الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق، أبو آلاء الولائي، أعلن في الـ24 من كانون الثاني/يناير الماضي الشروع في المرحلة الثانية من العمليات العسكرية، تزامناً مع استهداف الولايات المتحدة قوات المقاومة.



وتتضمّن المرحلة الثانية إطباق الحصار على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى إخراج موانئ الاحتلال عن الخدمة، وفقاً لما أضافه الولائي.