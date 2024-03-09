جيش الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية في الضفة

وأفادت مصادر صحافية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها، واستجوبت ساكنيها.



وفي سياق آخر، استشهد فلسطيني، في الخليل بالضفة الغربية.



وأفاد المُتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي رزيقات، بأن جثمان مواطن يبلغ من العمر 33 عامًا، وصل إلى مستشفى الخليل الحكومي مُصابًا بعدة طعنات، مُضيفًا أن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري بالواقعة.



وافادت مصادر فلسطينية ان آليات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت محيط مخيم عسكر شرق نابلس.



وفي سياق متصل دارت اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلياثناء محاولتها اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم.