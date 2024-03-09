لبنان .. المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع العدو

وفي السياق، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع البغدادي بصاروخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة.
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:30 من صباح يوم السبت 09-03-2024 موقع البغدادي بصاروخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
السبت 09-03-2024 م
28 شعبان 1445 هـ
ملخص عمليات المقاومة
هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 08-03-2024.
دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 08-03-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي
1- الساعة 15:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي وآلياته شرق موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية.
2- الساعة 15:30 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
– القطاع الغربي
1- الساعة 13:55 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية.
2- الساعة 16:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ “فلق واحد” وتحقيق إصابة مباشرة.
3- الساعة 18:18 استهداف مرابض مدفعية العدو في ديشون بصواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
خريطة 08-03-2024
اعتداءات العدو
وعلى الاعتداءات الصهيونية، أفاد مراسل المنار أن طائرة مسيّرة معادية احد المنازل الخالية في بلدة بليدا جنوبي لبنان بصاروخ.