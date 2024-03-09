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السبت 9 آذار 2024 ساعة 12:34
مستوطنون يحطمون شواهد قبور قرب المسجد الأقصى
وأظهر مقطع فيديو نشره المركز الإعلام الفلسطيني في منصة إكس الأضرار التي لحقت بالمقبرة بعد اعتداء المستوطنين على القبور وتحطيم شواهدها.
مصدر :
وكالات
رقم :
1121373
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