قوات الاحتلال تقتحم نورشمس وكتيبة طولكرم تعطب دبابتهم

وأفاد مصدر صحفي في جنين إن قوة عسكرية كبيرة من جيش الإحتلال ترافقها 4 جرافات اقتحمت المدينة من محورها الغربي، واتجهت صوب شارع دوار العليمي، ودوار اليونس، وشارع السكة.



‫وأضافت المصدر أن الجرافات الإسرائيلية جرفت شارع دوار اكتابا شرق المدينة، وأغلقته وأحدثت دمارا في محيطة، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية الأعيرة النارية بشكل عشوائي عند دوار اليونس في المنطقة الشمالية من المدينة، ولاحقوا الطواقم الصحفية.



كما جرفت قوات الإحتلال دوار الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي للمدخل الغربي لمخيم نور شمس، شرق المدينة، وخربت عددا من الممتلكات العامة في المكان.



واقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس، وجرفت منطقة زراعية تضم بيوتا بلاستيكية، كما دمرت خط المياه وسط المخيم، ومحول كهرباء عند مدخله، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الشارع الرئيس للمخيم، وحدوث انقطاع وتشويش في خطوط الانترنت.



واندلعت مواجهات عندما اقتحم الجنود الصهاينة حارات وأزقة المخيم، تركزت في حارات الدمج والمنشية والمسلخ، سمع خلالها دوي انفجارات.



وأظهر مقطع فيديو تفجير عبوة ناسفة بالقوات الإسرائيلية المقتحمة لمخيم نور شمس في طولكرم.



وعقب ذلك، سحبت قوات الإحتلال الجرافة التي أعطبت بعد استهدافها بعبوة ناسفة خلال الاشتباكات مع قوات المقاومة في مخيم نور شمس.



وفي هذا السياق، أعلنت كتيبة طولكرم في سرايا القدس، أن "مقاتليها تصدوا للقوات الإسرائيلية واستهدفوها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وحققوا إصابات، وفجروا جرافة للجيش الإسرائيلي بعبوة شديدة الانفجار خلال اقتحامها مخيم نور شمس".