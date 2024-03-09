تفکیك خلية ارهابية في الحدود الشرقية لإيران

وقال العميد "احمد علي كودرزي : تم تفکیك مجموعة إرهابية في الحدود الشرقية لإيران بمقاطعة نهبندان التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية، کانت تخطط لدخول البلاد للقيام بأعمال تخريبية، لكن بيقظة حرس الحدود وفي اشتباك مسلح وتبادل إطلاق نار كثيف، تم منع عناصر هذه الخلیة من دخول البلاد.



وأضاف أن عددا من أفراد هذه الخلیة أصيبوا في هذه العملية ولاذوا بالفرار إلى أراضي الدولة المجاورة.



أوضح أنه خلال هذه العملية، تم ضبط كمية كبيرة من الذخائر والمتفجرات ومنها الألغام الحربية والألغام المعدنية (tm) وأجهزة إرسال واستقبال تعمل بالتحكم عن بعد وذخائر وكاميرات للرؤية الليلية وغيرها من الأجهزة .