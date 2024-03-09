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السبت 9 آذار 2024 ساعة 15:37

السيسي: نسقط المساعدات على قطاع غزة جوا بسبب الصعوبات التي تواجه عمليات إدخالها برا

السيسي: نسقط المساعدات على قطاع غزة جوا بسبب الصعوبات التي تواجه عمليات إدخالها برا
ولفت الرئيس المصري خلال مشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة المصرية، لمناسبة "يوم الشهيد"، تحت عنوان "ويبقى الأثر"، بمشاركة واسعة من أفراد الجيش وعوائلهم. الى إننا "حريصون على فتح ‎معبر رفح 24 ساعة، لكن هناك تحديات في دخول المساعدات"، مشيرا إلى أن "مصر تسعى لأن تكون عامل استقرار وسلام ولا نشعل أي حرائق".

واشار السيسي إلى إن تكلفة إعادة الإعمار لقطاع غزة تبلغ 90 مليار دولار، مؤكدا ان "مصر تبذل أقصى طاقة لحماية أهل غزة وتوفير المساعدات لهم، ووجه تحية تقدير وإجلال لأهل فلسطين، وقال إن مصابهم مصابنا وإن مصر لن تتوانى عن مواصلة العمل لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات".
رقم : 1121416
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