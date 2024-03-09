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السبت 9 آذار 2024 ساعة 15:45

رئيس الجمهورية يغادر محافظة خوزستان عائدا الى طهران

رئيس الجمهورية يغادر محافظة خوزستان عائدا الى طهران
وتم خلال الزيارة هذه وهي الزيارة الثامنة لرئيس الجمهورية الى محافظة خوزستان منذ توليه مهام الرئاسة قبل عامين ونصف العام، تدشين العديد من المشاريع الإنتاجية والصناعية والخدمية المهمة والكبيرة.

وكان آية الله رئيسي قد وصل إلى خوزستان عبر مطار دزفول صباح يوم الجمعة برفقة وزراء النفط والجهاد الزراعي والطاقة والصناعة والتعدين والتجارة ونائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية ورئيس مكتب رئيس الجمهورية.

*تدشين أكبر مصنع للحديد الإسفنجي في الشرق الأوسط
وقام رئيس الجمهورية برعاية حفل تدشين أكبر مصنع للحديد الإسفنجي في الشرق الأوسط بعنوان "زمزم سة" في مجمع شركة خوزستان للصلب. وتم تدشين هذا المشروع بهدف استكمال سلسلة الإنتاج وسد النقص في البلاد.

*تدشين حقلين نفطيين
ومن البرامج الاخرى لزيارة رئيس الجمهورية تدشين حقلي النفط "سبهر" و"جفير" بعقد استثمار قيمته 2.8 مليار دولار لمدة 20 سنة وبمتوسط ​​إنتاج يومي يبلغ 74 ألف برميل نفط وكذلك تدشين وحدة انتاج الصلب "آتية خاورميانة" (مستقبل الشرق الاوسط) في أهواز بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ألف طن وباستثمارات قدرها 50 تريليون ريال من قبل القطاع الخاص.

*تشغيل 28 مشروعاً للمياه والصرف الصحي
وكان تشغيل 28 مشروعًا لصناعة المياه والكهرباء في محافظة خوزستان باعتماد يزيد عن 90 تريليون ريال من المشاريع الأخرى التي تم تدشينها خلال الزيارة ، وتم تنفيذ هذه المشاريع بشكل متزامن في مدن شوشتر وأنديمشيك ودزفول ولالي وشادكان وإيذه وهنديجان وماهشهر وباغملك وأهواز.

وفي ختام الزيارة التي استغرقت يومًا واحدًا، زار رئيس الجمهورية مقبرة "معراج الشهداء" ثم غادر أهواز عبر مطار "الشهيد سليماني" الدولي في أهواز عائدا إلى طهران.
رقم : 1121417
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