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السبت 9 آذار 2024 ساعة 15:49
سلطات روسيا اعلنت تدمير 47 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الجنوبية
وأفاد الجيش الروسي في بيان بأن "أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمّرت مسيّرة واحدة فوق منطقة بيلغورود، مسيّرتين فوق منطقة كورسك، ثلاث مسيّرات فوق منطقة فولغوغراد، و41 مسيّرة فوق منطقة روستوف".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1121418
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