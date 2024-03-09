سلطات روسيا اعلنت تدمير 47 مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الجنوبية

إسلام تايمز (روسيا) - أعلنت السلطات الروسية أنها دمّرت 47 مسيّرة أطلقتها القوات الاوكرانية في أجواء مناطق جنوب روسيا خلال الليل، معظمها في منطقة روستوف الحدودية مع أوكرانيا.