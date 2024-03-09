الصفحة الرئيسية
0
السبت 9 آذار 2024 ساعة 16:25

“تركيا تتحدث مع حماس وتقف بقوة خلفها”

“تركيا تتحدث مع حماس وتقف بقوة خلفها”
وأضاف أردوغان في كلمته للجمعية العامة العادية الثالثة والخمسين لمؤسسة نشر العلوم في إسطنبول، أن أكثر من 32 ألف فلسطيني استشهدوا حتى الآن، وأصيب أكثر من 72 ألفاً نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر.

وأعرب الرئيس التركي عن أسفه لعدم تمكن العالم الإسلامي الذي يبلغ عدد سكانه نحو ملياري نسمة من القيام بواجب الأخوة تجاه الشعب الفلسطيني على أكمل وجه.

مؤكداً أن تركيا ستواصل فعل ما يلزم لمحاسبة المسؤولين لدى الاحتلال على المجازر المرتكبة في غزة، وفق القانون الدولي وعن مد يد العون للشعب الفلسطيني في غزة، قال الرئيس أردوغان: "استثمرنا علاقاتنا التي تطورت مع السلطات المصرية مؤخراً لتوصيل المساعدات إلى غزة".

وأوضح الرئيس التركي أردوغان: "40 ألف طن إجمالي المساعدات الإنسانية التي أرسلناها إلى المنطقة (غزة) حتى الآن، عبر 19 طائرة و7 سفن مدنية"، كما شدد على أن أكثر من يناصر القضية الفلسطينية كدولة وشعب على أعلى المستويات هي تركيا بلا شك.

وقبل ساعات دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإنسانية إلى "التحرك بشكل موحد" ضد سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، واصفاً الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، بأنها "جبانة مثل الظالمين الكبار".

وقال أردوغان في كلمة خلال مؤتمر شبابي بمدينة إسطنبول، إن مجرد الوقوف إلى جانب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "عقوبة ثقيلة وعار كبير".

ووصف الرئيس التركي الحكومة الإسرائيلية التي يقودها نتنياهو بأنها "مجرمة"، مضيفاً: "أمريكا والدول الأوروبية التي شجعت ودعمت إسرائيل دخلت التاريخ باعتبارها حماة لقتلة النساء والأطفال".

كما لفت إلى أن تركيا تتباحث مع الأطراف كافة "لضمان تحقيق الوحدة بين أشقائنا الفلسطينيين"، موضحاً: "نبذل قصارى جهدنا لإنهاء المذبحة بغزة والظلم في فلسطين دون الرضوخ لأي تهديد".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة، رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
رقم : 1121425
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
9 آذار 2024
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
9 آذار 2024
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
8 آذار 2024
ايران تحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة ضد أمنها ومصالحها الوطنية
ايران تحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة ضد أمنها ومصالحها الوطنية
8 آذار 2024
واشنطن تقتل بيد وتُطعم بالأُخرى.. موقف الغزيين من المساعدات الأمريكية
واشنطن تقتل بيد وتُطعم بالأُخرى.. موقف الغزيين من المساعدات الأمريكية
8 آذار 2024
لا تنازل عن شروط المقاومة.. الولايات المتحدة مسؤولة عن مأساة غزة
لا تنازل عن شروط المقاومة.. الولايات المتحدة مسؤولة عن مأساة غزة
8 آذار 2024
هل قست قلوبكم أم اعتدتم المشهد..الأطفال الرضع بنك أهداف الاحتلال الصهيوني ؟
هل قست قلوبكم أم اعتدتم المشهد..الأطفال الرضع بنك أهداف الاحتلال الصهيوني ؟
8 آذار 2024
لماذا رمت واشنطن الكرة بملعب حماس؟
لماذا رمت واشنطن الكرة بملعب حماس؟
7 آذار 2024
قائد الثورة يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
قائد الثورة يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
7 آذار 2024
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟
7 آذار 2024
وقف إطلاق النار في غزة.. لماذ تمنع تل أبيب ذلك؟
وقف إطلاق النار في غزة.. لماذ تمنع تل أبيب ذلك؟
7 آذار 2024
المطلب الفلسطيني وآفاق مفاوضات باريس في ظل حرب غزة
المطلب الفلسطيني وآفاق مفاوضات باريس في ظل حرب غزة
7 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
واشنطن تقتل بيد وتُطعم بالأُخرى.. موقف الغزيين من المساعدات الأمريكية
لا تنازل عن شروط المقاومة.. الولايات المتحدة مسؤولة عن مأساة غزة
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟