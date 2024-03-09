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السبت 9 آذار 2024 ساعة 17:09

سفينة مساعدات إلى غزة تستعد للإبحار من هذا البلد..

سفينة مساعدات إلى غزة تستعد للإبحار من هذا البلد..
ورست السفينة "أوبن آرمز" التي ترفع العلم الإسباني قبل ثلاثة أسابيع في ميناء لارنكا في جنوب قبرص، أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان الجمعة إن "فرق منظمة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) موجودة في قبرص لتحميل مساعدات إنسانية على متن قارب متوجه إلى شمال قطاع غزة.

وأضافت المنظمة "كنا نستعد منذ أسابيع، مع شريكتنا منظمة أوبن آرمز غير الحكومية، لفتح ممر المساعدات البحرية الذي سيسمح لنا بتكثيف جهودنا في المنطقة"، مضيفة عبر منصة إكس "سفينتنا تستعد للمغادرة (...) محملة بأطنان من الغذاء والماء والإمدادات الحيوية للمدنيين الفلسطينيين".

وتعتزم المنظمة غير الحكومية قطْر سفينة محملة بالإمدادات لسكان غزة، حيث الظروف الإنسانية كارثية بعد أكثر من خمسة أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، صرحت خلال زيارة لقبرص الجمعة، أن فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة قد يتم الأحد.

ويشن كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة مايزيد عن خمسة أشهر خلف إلى الان نحو 31 ألف شهيد وأكثر من 72 ألفا و500جريح، وسط دمار هائل في البنية التحتية ، مجاعة باتت تنهش في أهالي غزة.
رقم : 1121436
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