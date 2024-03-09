انتخاب آصف علي زرداري رئيسًا لباكستان

وحظي زرداري بتأييد 411 صوتًا مقابل 181 صوتًا نالها مرشح المعارضة، خلال تصويت الهيئة الناخبة التي تضم أعضاء غرفتي البرلمان والمجالس الإقليمية الاربعة.



وكان انتخابه على رأس باكستان شبه محسوم، كونه يندرج في إطار اتفاق تم إثر الانتخابات التشريعية والاقليمية التي جرت في الثامن من شباط وشابتها اتهامات بالتزوير، فقد توصل حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري مع نجله بيلاول بوتو زرداري، إلى اتفاق مع خصمه التاريخي، الرابطة الإسلامية في باكستان بزعامة شهباز شريف.



وبموجبه، انتخب شريف في الثالث من آذار رئيسًا للوزراء، فيما وعد آصف علي زرداري (68 عاما) بتولي الرئاسة الأولى.