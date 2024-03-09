وزير الخارجية البريطاني أعرب عن معارضته إرسال قوات إلى أوكرانيا حتى لأغراض التدريب

وذكر كامرون، في مقابلة مع صحيفة "تسودويتشه تسايتونغ" الألمانية، أن "مهمات التدريب يتمّ تنفيذها بشكل أفضل خارج البلاد"، وذلك ردا على سؤال عما اذا كان استبعاد إرسال جنود دول غربية الى أوكرانيا خطوة صائبة في ظل الظروف الراهنة.



وأوضح أنّ "في بريطانيا، قمنا بتدريب 60 ألف جندي أوكراني"، لافتًا إلى أنّه "علينا أن نتجنب توفير أهداف واضحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أثار جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، بعدما رفض في 26 شباط استبعاد مبدأ إرسال قوات غربية الى أوكرانيا.