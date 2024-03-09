مسؤول يمني يحذر الأمريكيين بشأن طائراتهم الحربية

وكتب الحوثي في منصة "اكس": يعلم الأبطال في القوات المسلحة بالثغرات التي يمكن الاستفادة منها بالمزامنة أثناء الإقلاع أو الهبوط للطيران الأمريكي المتواجد على البارجات وأنصح الأمريكي وحليفه بإصدار قرار بعدم الإقلاع نهائيا.



وأكدت القوات المسلحة اليمنية على مواصلة استهداف السفن "الاسرائيلية" او المتجهة إلى الكيان الصهيوني وموانئ فلسطين المحتلة، في البحر الاحمر وخليج عدن؛ متوعدة امريكا وبريطانيا بان اعتدائاتها لن تمر دون رد أو عقاب.



من جهة اخرى، تشن امريكا وبريطانيا هجمات شبه يومية على الاراضي اليمينة، وذلك في اطار مآربها لعسكرة البحرين الأحمر والعربي، وتهديد الملاحة الدولية دفاعاً عن الكيان الصهيوني، الذي يرتكب أبشع الجرائم والمجازر النازية بحق الشعب الفلسطيني، وفي غزة المحاصرة من الغذاء والدواء.