إيران وروسيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

وتم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال "أخلاقيات الذكاء الاصطناعي" بين امين مفوضية تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الايرانية "بهروز مينايي" بالنيابة عن معاونية الشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي التابعة لرئاسة الجمهورية الايرانية، ورئيس لجنة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الروسية أندريه نيزناموف Andrey Neznamov نيابة عن هذه اللجنة.



ونظرا لأهمية خلق بيئة آمنة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال مراعاة مبادئ المساواة والتعاون المتبادل واهتمام الطرفين على تعميق وتوسيع التعاون في مجال تطوير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي قد تم توقيع هذه الاتفاقية.



ووفقا لمعاونية الشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي التابعة لرئاسة الجمهورية الايرانية فإن هذه الاتفاقية تهدف الى التعاون بين الطرفين في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من خلال تبادل الأفكار والأخلاق الإسلامية والمعلومات في هذا المجال على مبادئ المساواة والتعاون المتبادل.



ووفقا لمجالات التعاون المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، يتم تبادل الخبرات في تطبيق المبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي بين طرفي هذه الاتفاقية في مختلف مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي وعقد تدريب قصير المدى متقدم في مجال الذكاء الاصطناعي لمفوضية تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الايرانية بحضور خبراء من لجنة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الروسية.