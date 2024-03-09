المقاومة في غزة تواصل استهداف الآليات والحصون الصهيونية

وبحسب المتحدث باسم كتائب المقاومة الوطنية، أبو خالد، خاض المقاومون الاشتباكات مستخدمين الرشاشات والقذائف المضادة للدروع، حيث استطاعوا استهداف إحدى آليات الاحتلال بقذيفة "B 7"، محققين إصابةً مباشرة، ما أدى إلى وقوع من فيها بين قتيل ومصاب.



وجنإلى حي الزيتون جنوبي قطاع غزة اشتبكت الكتائب مع القوات الصهيونية، حيث استهدفت آليةً تابعةً لها بقذيفة "B 7" أيضاً، محققةً إصابةً مباشرة، وموقعةً من فيها بين قتيل ومصاب.



وافادت مصادر ميدانية أن الكتائب نجحت إحدى مجموعاتها في التسلل إلى أحد المواقع الإسرائيلية، حيث تمكّنت من زرع عبوة ناسفة شديدة الانفجار، انفجرت في إحدى آليات الاحتلال، وأوقعت خسائر في صفوفه.



أما كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فأكّدت استهدافها تمركزاً لآليات الاحتلال وجنوده، وذلك في المناطق الشرقية لجباليا، بقذائف "الهاون".



بالتزامن مع ذلك نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد توثّق الاستحكام المدفعي والصاروخي الذي نفّذته على تجمّعاتٍ للقوات الإسرائيلية، شرقي المحافظة الوسطى في القطاع.



وفي السياق أعلن المتحدّث باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، هوية 4 أسرى صهاينة، قُتلوا من جراء القصف الإسرائيلي، وهم: إيتسيك الجراط، ألكس دنسيج، رونين طومي أنجل، وإلياهو مرجليت.



وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، دكّت قوات الشهيد عمر القاسم مواقع الاحتلال بقذائف "الهاون" والصواريخ من عيار 107 ملم، وذلك بالاشتراك مع سرايا القدس، وفقاً لما أضافه أبو خالد.



كذلك، دكّت المدفعية المشتركة للجناحين العسكريين المواقع الإسرائيلية، الواقعة جنوبي حي الزيتون، حيث أصابت القذائف أهدافها، وأوقعت خسائر فادحةً في صفوف الاحتلال.



وجنوبي شرقي الحي، استهدفت الوحدة المدفعية المشتركة مواقع الاحتلال بصواريخ من عيار 107 ملم، نجحت في إصابة أهدافها، وأوقعت خسائر فادحة، بينما عادت القوات كلّها سالمةً إلى مواقعها.



وأكّد أبو خالد أيضاً أنّ قوات الشهيد عمر القاسم وسرايا القدس، تصدّت للقوات الإسرائيلية عند محاور حي الزيتون ومدينة حمد.



وفي عملية مشتركة أخرى، قصفت سرايا القدس وكتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، ومجموعات عبد القادر الحسيني، تجمعات جنود الاحتلال وآلياته في أرض أبو عريبان، بحي الزيتون، برشقات من صواريخ "107".



بالتوازي، تواصل المقاومة الفلسطينية تنفيذ الكمائن المحكمة بالقوات الإسرائيلية، إذ أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس الجمعة، أنّ مجاهديها أوقعوا قوةً إسرائيليةً راجلة، مُكوّنةً من 6 جنود، في كمينٍ داخل شقّةٍ سكنية، في مدينة حمد، شمالي خان يونس.



وأضافت كتائب القسّام أنّها اشتبكت مع القوة الإسرائيلية، وأجهزت على جميع أفرادها، من النقطة صفر.



والخميس، أكّدت "القسّام"، أنّ مجاهديها أوقعوا قوّةً إسرائيليةً قوامها من 20 جندياً في كمينٍ مُحكم أيضاً، مضيفةً أنّها فجّرت عدداً من العبوات الناسفة المضادة للأفراد بالقوة الإسرائيلية، وذلك في مدينة حمد.



