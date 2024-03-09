حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية ويتصدى لمسيرة

واستهدف مجاهدو المقاومة تجمعا ‏لجنود العدو في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.



كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة. ‏



في السياق أعلن حزب الله التصدي لمسيرة إسرائيلية على الحدود مع فلسطين المحتلة وأجبرتها على التراجع لداخل الأراضي المحتلة.



كما أعلنت قناة الثانية عشرة العبرية عن سقوط صاروخ أطلق من لبنان في مستوطنة مرجليوت في إصبع الجليل بالتزامن مع دوي صافرات الإنذار في حورفيش وفسوطه بالجليل الغربي. وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ‏وإصابته إصابة مباشرة.‌‏