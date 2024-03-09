رقم صادم.. السيسي يقدر تكلفة إعمار غزة!

جاء ذلك بحسب ما ذكره السيسي خلال ندوة للجيش المصري في مركز القاهرة للمؤتمرات شرقي العاصمة.



وقال إنه "طلب تقديرا من مؤسسات الدولة المصرية لتكلفة إعادة إعمار قطاع غزة جراء ما شهده من القصف الإسرائيلي"، مؤكدا أنها "تحتاج 90 مليار دولار".



وأشار إلى أن "ما حدث في غزة تحد لمصر وللمنطقة بأكملها".



وأضاف السيسي أن "معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة ونحرص على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة".



وتابع: "نقوم بإسقاط المساعدات على قطاع غزة جوا بسبب الصعوبات التي تواجه عمليات إدخالها برا".



والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، تنفيذ خامس إسقاط جوي لمساعدات على قطاع غزة، ضمن عملية مشتركة مع مصر بدأت في 29 شباط /فبراير الماضي. فيما تعيش غزة نقصا حادا في الغذاء جراء حرب إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.



وتواصل مصر والإمارات بشكل ثنائي، ومصر والأردن والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع.



وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.



