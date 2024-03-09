أحدث العناوين :
بري: هوكشتاين قدم لنا أفكارًا عدّة و"غير الله ما بيجبرني وافق على بنود فيها إنّ"
آلاف الأشخاص تظاهروا في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
ماسك يخطط لإطلاق برنامج ينافس "يوتيوب".. بماذا يتميز؟
مقتل جندي إسرائيلي في غزة.. والحصيلة تفوق الـ500
أمير عبداللهيان يستقبل نائب وزير الخارجية الأرميني في طهران
رقم صادم.. السيسي يقدر تكلفة إعمار غزة!
الدعم السريع ترحب بدعوة مجلس الأمن لهدنة خلال شهر رمضان
مباحثات ايرانية قطرية تتناول آخر التطورات في غزة والمنطقة
بعد 155 يوما.. إحصائية جديدة لما خلفته الإبادة الجماعية في غزة
هنية يوجه رسالة لعلماء الأمة الإسلامية.. ماذا جاء بها؟
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
10 March 2024
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
السبت 9 آذار 2024 ساعة 22:11
أمير عبداللهيان يستقبل نائب وزير الخارجية الأرميني في طهران
والتقى أمير عبداللهيان نائب وزير خارجية جمهورية أرمينيا " فاهان كوستانيان"، اليوم السبت، في طهران وتباحث معه حول قضايا ذات الاهتمام المشترك.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1121506
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
9 آذار 2024
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
9 آذار 2024
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
8 آذار 2024
ايران تحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة ضد أمنها ومصالحها الوطنية
8 آذار 2024
واشنطن تقتل بيد وتُطعم بالأُخرى.. موقف الغزيين من المساعدات الأمريكية
8 آذار 2024
لا تنازل عن شروط المقاومة.. الولايات المتحدة مسؤولة عن مأساة غزة
8 آذار 2024
هل قست قلوبكم أم اعتدتم المشهد..الأطفال الرضع بنك أهداف الاحتلال الصهيوني ؟
8 آذار 2024
لماذا رمت واشنطن الكرة بملعب حماس؟
7 آذار 2024
قائد الثورة يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة
7 آذار 2024
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟
7 آذار 2024
وقف إطلاق النار في غزة.. لماذ تمنع تل أبيب ذلك؟
7 آذار 2024
المطلب الفلسطيني وآفاق مفاوضات باريس في ظل حرب غزة
7 آذار 2024
أحدث العناوين
بري: هوكشتاين قدم لنا أفكارًا عدّة و"غير الله ما بيجبرني وافق على بنود فيها إنّ"
آلاف الأشخاص تظاهروا في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
ماسك يخطط لإطلاق برنامج ينافس "يوتيوب".. بماذا يتميز؟
مقتل جندي إسرائيلي في غزة.. والحصيلة تفوق الـ500
أمير عبداللهيان يستقبل نائب وزير الخارجية الأرميني في طهران
رقم صادم.. السيسي يقدر تكلفة إعمار غزة!
الدعم السريع ترحب بدعوة مجلس الأمن لهدنة خلال شهر رمضان
مباحثات ايرانية قطرية تتناول آخر التطورات في غزة والمنطقة
بعد 155 يوما.. إحصائية جديدة لما خلفته الإبادة الجماعية في غزة
هنية يوجه رسالة لعلماء الأمة الإسلامية.. ماذا جاء بها؟
حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية ويتصدى لمسيرة
لوموند: مصر تبيع أراضيها وبنيتها التحتية للإمارات والسعودية
فظائع أشدّ من معتقل غوانتنامو.. عمليات إعدام وقتل ممنهجة لمعتقلي غزة
المقاومة في غزة تواصل استهداف الآليات والحصون الصهيونية
إيران وروسيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
مسؤول يمني يحذر الأمريكيين بشأن طائراتهم الحربية
"المنار": إصابة إثنين بجراح جراء استهداف إسرائيلي في الضهيرة وغارة جوية طالت ميس الجبل
"حزب الله": استهدفنا موقعي رويسة القرن وزبدين في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية
كندا والسويد تتراجعان عن تعليق تمويل “الأونروا”.. أعلنتا استئنافها بعد حصولهما على ضمانات بشأن التحقيق
وزير الخارجية البريطاني أعرب عن معارضته إرسال قوات إلى أوكرانيا حتى لأغراض التدريب
الأكثر قراءة
"البنيان المرصوص" ينعقد في بيروت: "إسرائيل" في مرحلة اللا خيار
الكيان واستراتيجية محو غزة وإبادة شعبها
مصدر لسكاي نيوز عربية : بايدن رفض الحديث هاتفيا مع نتانياهو بعد وقوع حادثة دوار النابلسي
الشيخ نعيم قاسم يحذر الإحتلال من أي حماقة بحق لبنان
ما هي القواعد الصهيونية على الحدود الجنوبية التي تتعرض لنيران كثيفة من حزب الله؟
رئيسي : السياسات الجزائرية تخدم السلام والامن في المنطقة
رعد: سنواصل التصدّي لهذا العدو حتى نُخضِعه ونُسقِطَ مشروعه
أنصار الله مستعدون للإفراج عن طاقم سفينة ‘‘غالكسي ليدر‘‘ المحتجزين... والشرط
مفتي العراق: كنت قد اتفقت مع الشهيد سليماني على تشكيل جيش للمسلمين من السنة والشيعة
رئيسي: واثقون من انتصار الشعب الفلسطيني وهزيمة الكيان الصهيوني وحماته
حركة أمل: أية محاولة للإعتداء على الاراضي اللبنانية ستواجه من قبل جميع المقاومين
القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة إسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ البحرية
وزير دفاع اليمن يتوعد تل أبيب وحماتها بمفاجآت موجعة
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة ‘‘إسرائيلية‘‘
السوداني: إيران دولة جارة وقفت معنا في الحرب ضد "داعش"
جنبلاط بحث مع هوكستين في مساعي التهدئة جنوبا
"أطباء بلا حدود" في لبنان تتحرك من أجل غزة وتطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟
بوشكيان يواصل زيارته الى الجزائر والتقى الجالية اللبنانية: كونوا جسر تواصل ودعامة قوية لعلاقات مميّزة
شهباز شريف يؤدي اليمين رئيساً للوزراء في باكستان
الأخبار الساخنة
سلام يتوجه إلى القاهرة للمشاركة باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الخميس
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
البیان رقم 4 لحرس الثورة: دمرنا مقرات الموساد والإرهابيين بـ 24 صاروخا
من هو السيد رضي الموسوي وعلاقته بالحاج قاسم؟
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
إخترنا لکم
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
واشنطن تقتل بيد وتُطعم بالأُخرى.. موقف الغزيين من المساعدات الأمريكية
لا تنازل عن شروط المقاومة.. الولايات المتحدة مسؤولة عن مأساة غزة
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟