آلاف الأشخاص تظاهروا في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

وانطلق المتظاهرون وسط انتشار كثيف للشرطة، من منطقة "هايد بارك كورنر" في وسط العاصمة البريطانية في اتجاه مقرّ السفارة الأميركية حيث وضعت منصة لإلقاء خطابات.



ودعت مجموعة "حملة التضامن مع فلسطين" إلى التظاهرة.



وحمل مشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية وردّد البعض شعار "فلسطين حرة" وطالبوا بوقف إطلاق النار "الآن" وندّدوا بمقتل أكثر من 30 ألف شخص جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع.



وحمل بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها "أوقفوا الحرب في غزة"، أو "أوقفوا الإبادة".



وأعلنت الشرطة التي اتهمها بعض السياسيين من الجناح اليميني في الحزب المحافظ الحاكم بالتساهل مع المتظاهرين، أنها ستؤدي عملها "من دون خوف أو تحيّز" وستبقى "مستقلة ومحايدة" مدافعةً عن "الحق الديمقراطي" بالتظاهر.