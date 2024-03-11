ايران ستطالب بطرد كيان الاحتلال من لجنة اممية

وقالت خزعلي، في تصريح للصحفيين يوم الاحد اثر وصولها الى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ68 للجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة: عادة ما، تقدم الدول تقريرًا عن وضع المرأة، وسنقدم نحن أيضًا تقريرًا عن وضع المرأة في إيران، ووضع المرأة في المجتمع الدولي، والقضايا المتعلقة التي تواجهها خاصة الظروف القائمة للأسف في غزة. فالقتل والجوع يسود غزة بسبب الحصار وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.



وقالت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة: نأمل أن تتوصل الدول إلى اتحاد في هذا المجال وتتمكن من إدانة هذا العنصر الخطير وهذا الكيان الاحتلالي في مجال المرأة، وإن شاء الله، سنطالب بطرد "إسرائيل" من لجنة وضع المرأة" (الأمم المتحدة).



وسبق أن طالبت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة يوم 7 مارس 2024، عشية يوم المرأة العالمي (8 مارس)، في إشارة إلى استشهاد أكثر من 9000 سيدة فلسطينية على أيدي الكيان الإسرائيلي، بطرد هذا الكيان من اللجنة.



وأعلنت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة في بيان لها يوم الخميس بالتوقيت المحلي: في اليوم العالمي للمرأة، وتمكين المرأة وتعزيز حقوقها يتطلب معالجة حالات الظلم. لقد استشهد أكثر من 9 آلاف سيدة فلسطينية على يد الكيان الصهيوني وسط تقاعس مجلس الأمن الدولي. يجب منع احتلال مقاعد الأمم المتحدة من قبل كيان الاحتلال الصهيوني.



*متابعة موضوع عضوية إيران في لجنة وضع المرأة



وردا على سؤال حول احياء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة عقب تعليقها اثر الاضطرابات التي شهدتها إيران قبل اكثر من عام قالت خزعلي: لقد اتخذنا الخطوات الأولية، وإن شاء الله سنتابع الامر لرد الاعتبار الى إيران اثر الاجراء الجائر والخارج عن السياق القانوني والاعراف الدولية الذي اتخذ ضدها، ونأمل بالوصول الى نتيجة بتعاون دول المجلس الاقتصادي والاجتماعي "اكوسوك".



*القاء كلمات في الاجتماعات رفيعة المستوى وعقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف



وقالت مساعدة الرئيس الايراني لشؤون المرأة والأسرة انها ستشارك في الاجتماع الـ68 للجنة وضع المرأة الذي سيعقد اعتبارا من يوم الاثنين 11 مارس 2024، في مقر الأمم المتحدة، وستلقي كلمة فيها.



كما ستعلن خزعلي المواقف الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع بعنوان "تمكين المرأة، تعزيز قدرات الأسرة، تنمية المجتمع".



وستحضر مساعدة الرئيس الايراني لشؤون المرأة والأسرة أيضًا اجتماعات أخرى رفيعة المستوى للجنة الأمم المتحدة الثامنة والستين المعنية بوضع المرأة وستشرح مواقف طهران فيها.



وستعقد خزعلي اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع نظيراتها ووزيرات شؤون المرأة والأسرة من الدول الأخرى.