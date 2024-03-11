ممثل حماس في إیران: مقاتلات أمريكية تشارك في قصف غزة

وقال خالد القدومي خلال لقائه مع ممثل الولي الفقیه في محافظة خراسان الرضویة آیة الله السید أحمد علم الهدی في مدینة مشهد: بحسب النتائج الميدانية والتقارير التي تلقیناها، فإن الطائرات المقاتلة الأمريكية تشارك بشكل علني في عمليات الجيش الإسرائيلي لقصف غزة في بعض الأيام.



وأضاف بأن الصهاينة يتصورن أنهم إذا هاجموا غزة فسيستطيعون القضاء على حماس، ولكنني أقول لكم إن كتائب القسام منتشرة في كافة مناطق غزة.



واشار الی دعم إيران للمقاومة في المنطقة وقال ان المساعدة الأهم هي نقل الخبرة التي جعلت شباب المقاومة يملكون الشجاعة للوقوف امام العدو.



وبدوره قال ممثل الولي الفقیه في محافظة خراسان الرضویة آیة الله السید أحمد علم الهدی خلال هذا اللقاء إن أمن جميع الدول الإسلامية يعتمد على هزيمة الصهاينة في فلسطين.



وتابع: من أهم إنجازات حرب غزة أن الوجه الحقيقي لأمريكا قد انكشف أمام جميع الشعوب، واليوم أصبحت كراهية الأمريكيين في العالم غير مسبوقة في التاريخ.