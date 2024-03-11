السيد مقتدى الصدر يوجه دعوة قبيل شهر رمضان المبارك

اسلام تايمز (العراق) - وجه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، يوم الاحد، بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة عبر فتح باب التبرعات العينية، وذلك قبيل الدخول بشهر رمضان المبارك.