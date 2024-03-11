أحدث العناوين :
إيران تنتقد تقاعس المجتمع الدولي حيال ما يحدث في غزة
القدومي: مقاتلات أمريكية تشارك في قصف غزة
حصة الفرد اليومية من المياه في غزة تتقلص الى لترين فقط
2000 كادر صحي في غزة وشمالها بلا وجبات سحور ولا إفطار
إرهابيون بريف حلب منعوا النساء من التظاهرة ضد زعيمهم
70 صاروخاً خلال ساعات.. إعلام الاحتلال يتحدث عن أصعب الأيام في الجبهة الشمالية
إعلام ‘‘إسرائيلي‘‘: أثماناً باهظة تدفعها ‘‘إسرائيل‘‘ نتيجة المواجهة مع حزب الله
الاستنفار ‘‘الإسرائيلي‘‘ يبلغ ذروته في الأراضي المحتلة
21 شهيدا بقصف للاحتلال منزلا بمدينة غزة
جنوب أفريقيا: ‘‘إسرائيل‘‘ لم تمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
11 March 2024
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الاثنين 11 آذار 2024 ساعة 10:15
السيد مقتدى الصدر يوجه دعوة قبيل شهر رمضان المبارك
جاء ذلك في وثيقة خطت بيد السيد الصدر:
مصدر :
وكالات
رقم :
1121755
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
المقاومة الفلسطينية تهز جيش الاحتلال في "حومش" وحماس تشد على الأيادي التي ثأرت لدماء الشهداء
11 آذار 2024
كواليس مشروع الميناء الأمريكي في قطاع غزة.. مؤشرات على مؤامرة كبيرة
11 آذار 2024
المبادرات في اجتماع جدة.. "حل الدولتين" ام "الاستفتاء"؟
11 آذار 2024
اعترافات تحت التعذيب .. حتى الأونروا لم تَسلم ؟
11 آذار 2024
ايران تنجز أكبر المشاريع النفطية من أعماق الأرض
11 آذار 2024
المساعدات الاستعراضية لغزة ..عرض تمثيلي أظهر الخباثة الأمريكية
9 آذار 2024
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني
9 آذار 2024
الحرس الثوري يقوم بعمليات اغاثة لمنكوبي الفيضانات جنوب شرق ايران
9 آذار 2024
*الاحتلال الأمريكي والاقتصاد السوري .. الدور والأهداف*
8 آذار 2024
ايران تحذر الكيان الصهيوني من أي مغامرة ضد أمنها ومصالحها الوطنية
8 آذار 2024
واشنطن تقتل بيد وتُطعم بالأُخرى.. موقف الغزيين من المساعدات الأمريكية
8 آذار 2024
لا تنازل عن شروط المقاومة.. الولايات المتحدة مسؤولة عن مأساة غزة
8 آذار 2024
أحدث العناوين
إيران تنتقد تقاعس المجتمع الدولي حيال ما يحدث في غزة
القدومي: مقاتلات أمريكية تشارك في قصف غزة
حصة الفرد اليومية من المياه في غزة تتقلص الى لترين فقط
2000 كادر صحي في غزة وشمالها بلا وجبات سحور ولا إفطار
إرهابيون بريف حلب منعوا النساء من التظاهرة ضد زعيمهم
70 صاروخاً خلال ساعات.. إعلام الاحتلال يتحدث عن أصعب الأيام في الجبهة الشمالية
إعلام ‘‘إسرائيلي‘‘: أثماناً باهظة تدفعها ‘‘إسرائيل‘‘ نتيجة المواجهة مع حزب الله
الاستنفار ‘‘الإسرائيلي‘‘ يبلغ ذروته في الأراضي المحتلة
21 شهيدا بقصف للاحتلال منزلا بمدينة غزة
جنوب أفريقيا: ‘‘إسرائيل‘‘ لم تمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية
إيران تترأس هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة في الاسبوع المقبل
كنعاني:إيران تعتبر تصرفات الحكومة الأمريكية بإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة سخيفة
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
هنية: لن نقدم اتفاقاً لا ينهي الحرب ولا يعيد النازحين ولا يخرِج العدو من غزة
قائد الثورة يمنح وسام ‘‘الفتح‘‘ للحرس الثوري
الدفاع الإيرانية: نجحنا في صنع طائرة تدريب متطورة
قبل ساعات من حلول شهر رمضان..زيارة سرية لرئيس الموساد الى دولة عربية!
الدنمارك تعتبر المستوطنات ‘‘غير قانونية‘‘ و‘‘عقبة كبيرة‘‘ أمام التسوية
إيران ترسل مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة بسبب استخدام اسم مزيف للخليج الفارسي
الجيش الروسي يدمر 6 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي بريانسك وأوريول
الأكثر قراءة
القوات المسلحة اليمنية تستهدف مدمرتينِ حربيتينِ أمريكيتين في البحر الأحمر
الشيخ نعيم قاسم يحذر الإحتلال من أي حماقة بحق لبنان
"البنيان المرصوص" ينعقد في بيروت: "إسرائيل" في مرحلة اللا خيار
رئيس الجمهورية يغرس شجرة بمناسبة يوم التشجير في ايران
مصدر لسكاي نيوز عربية : بايدن رفض الحديث هاتفيا مع نتانياهو بعد وقوع حادثة دوار النابلسي
وزير دفاع اليمن يتوعد تل أبيب وحماتها بمفاجآت موجعة
استقبال غزة المختلف لشهر رمضان المبارك
الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي إلى لبنان بعد حرب غزة...ماذا يريد هوكشتاين في بيروت؟
رعد: سنواصل التصدّي لهذا العدو حتى نُخضِعه ونُسقِطَ مشروعه
بوشكيان يواصل زيارته الى الجزائر والتقى الجالية اللبنانية: كونوا جسر تواصل ودعامة قوية لعلاقات مميّزة
أنصار الله مستعدون للإفراج عن طاقم سفينة ‘‘غالكسي ليدر‘‘ المحتجزين... والشرط
مفتي العراق: كنت قد اتفقت مع الشهيد سليماني على تشكيل جيش للمسلمين من السنة والشيعة
صنعاء تضع قواعد للسفن للعبور من مياهها الإقليمية
حركة أمل: أية محاولة للإعتداء على الاراضي اللبنانية ستواجه من قبل جميع المقاومين
القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة إسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ البحرية
الكابلات البحرية .. واشنطن تطور أدوات شيطنة المقاومة
المحكمة العليا الأميركية ترفض حكم كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية
حزب الله: سنصل في نهاية المطاف إلى لَيّ ذراع العدو وسننتصر عليه
مليشيا "الانتقالي" تستجدي الدعم البريطاني الامیرکي لها...ماذا تقدم بالمقابل؟
ردة فعل ترامب على حكم المحكمة العليا الأمريكية
الأخبار الساخنة
سلام يتوجه إلى القاهرة للمشاركة باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الخميس
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
البیان رقم 4 لحرس الثورة: دمرنا مقرات الموساد والإرهابيين بـ 24 صاروخا
من هو السيد رضي الموسوي وعلاقته بالحاج قاسم؟
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
إخترنا لکم
الممر الدبلوماسي بين مأرب وصنعاء... هل تبتعد أرض سبأ عن الرياض؟
كواليس مشروع الميناء الأمريكي في قطاع غزة.. مؤشرات على مؤامرة كبيرة
اعترافات تحت التعذيب .. حتى الأونروا لم تَسلم ؟
غرق الهيمنة البحرية الأمريكية في "البحر الأحمر" اليمني