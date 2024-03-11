إيران ترسل مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة بسبب استخدام اسم مزيف للخليج الفارسي

وأفادت مصادر صحفية، أنّها أرسلت أمانة لجنة تسمية وتوحيد الأسماء الجغرافية الإيرانية رسالة احتجاج إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية، وذلك بعد استخدام اسم مزور للخليج الفارسي في العدد الـ 66 من المجلة التي صدرت عن هذا الفريق، وطالبت الأمانة في رسالتها بتصحيح هذا الخطأ.



وبعد اعتراض إيران على تزييف اسم الخليج الفارسي، أرسلت أمانة لجنة تسمية وتوحيد الأسماء الجغرافية الإيرانية مذكرة إلى الهيئة الوطنية للمساحة بسلطنة عمان، وأكدت من خلال هذه المذكرة على ضرورة الامتثال للمبادئ التوجيهية التحريرية للأمم المتحدة فيما يتعلق باستخدام مصطلح "الخليج الفارسي" وتعديله في العدد 66 من المجلة المذكورة، وأشارت المذكرة إلى أن الوثائق التاريخية تؤكد بشكل قاطع على صحة وشرعية اسم "الخليج الفارسي"، وشددت المذكرة على أن موقف الأمم المتحدة لا لبس فيه، حيث يؤكد على أن "الخليج الفارسي" هو الاسم الجغرافي الرسمي لهذه المساحة المائية الواقعة بين إيران وشبه الجزيرة العربية.



وطالبت اللجنة الإيرانية بتصحيح النسخة الموجودة على موقع UNGEGN، واتخاذ خطوات لضمان عدم نشر أسماء مزيفة في هذه النشرة مستقبلًا.



هذه النشرة الإخبارية والدورية بمثابة واجهة لعرض أهم أنشطة الدول في مجال الأسماء الجغرافية، وغالبًا ما يشارك خبراء الجغرافيا المكانية في إعدادها، لذلك من المتوقع أن يتم استخدام الأسماء الجغرافية بشكل صحيح في التقارير والمقالات الواردة في هذا المنشور، وللأسف، في التقرير الموجود في الصفحة 58 من العدد 66 والذي صدر مؤخراً والمتعلق بعمان، تم استخدام اسم وهمي ومزيف بدلاً من الاسم الصحيح والتاريخي للخليج الفارسي.



وأعربت أمانة فريق خبراء الأمم المتحدة عن امتنانها لمذكرة منظمة رسم وإعداد الخرائط الإيرانية في هذا الصدد، وأكدت الأمانة على ترحيبها بمساهمات منظمة رسم الخرائط الإيرانية في الإصدارات المستقبلية من نشرة UNGEGN، ومن المقرر إصدار (العدد 67) من هذه المجلة والنشرة الدورية في مايو 2024، وستركز على موضوع "التجارب الجيدة الناتجة عن العلاقات بين الوكالات الوطنية لإدارة الخرائط/البيانات المكانية والأسماء الجغرافية".