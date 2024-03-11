قائد الثورة يمنح وسام ‘‘الفتح‘‘ للحرس الثوري

وأفادت مصادر صحفية بأن القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، قال اليوم الأحد، في كلمة له، ان قائد الثورة أظهر اليوم رضاه عن الحرس الثوري وقام بمنح وسام "الفتح" للحرس الثوري والذي يمثل تضحيات ونضال كافة قوات الحرس والتعبئة، حيث تم منحه لي بشكل رمزي.



وأضاف، إن هذا الوسام هو أيضا من نصيب أولئك الذين يحمون هذه الأرض على الحدود أو على متن السفن في الخليج الفارسي، أو الذين يعملون في مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة.



وتابع، إن ما يميز رجال الحرس أنهم أول من يدخل إلى مكان الحادث لمساعدة الناس أثناء الفيضانات والزلازل وكورونا، وهم آخر من يغادر الميدان.