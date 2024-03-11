هنية: لن نقدم اتفاقاً لا ينهي الحرب ولا يعيد النازحين ولا يخرِج العدو من غزة

وأكد هنية، في كلمةٍ له، أنّ المقاومة وضعت 3 ضوابط منذ بدء مسار المفاوضات مع "إسرائيل"، تتضمن وقف العدوان، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعودة النازحين والبعد الإنساني، وصفقة مشرفة لتبادل الأسرى.



وأضاف هنية أنّ "العدو يتهرب حتى الآن من إعطاء ضمانات واضحة ولا سيما بشأن وقف إطلاق النار، كما أنّه لم يعط ضمانات لانسحاب قواته بصورة كاملة من غزة، ولا لعودة النازحين"، لافتاً إلى أنّ أنه "يتحدث عن عودة تدريجية للنازحين".



ولفت هنية إلى أنّ "حماس تحلّت بأعلى درجات الإيجابية والمسؤولية، وأوضحت أنّ الاتفاق يجب أن يكون على 3 مراحل وبضمانات دولية".



وتابع أنّه "إذا تسلمنا من الوسطاء رداً واضحاً من الاحتلال بالالتزام بمبادئ الاتفاق فنحن مستعدون للذهاب إلى اتفاق".