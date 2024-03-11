كنعاني:إيران تعتبر تصرفات الحكومة الأمريكية بإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة سخيفة

وأفادت مصادر صحفية، انه هنأ ناصر كنعاني المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية بلادنا بقدوم شهر رمضان المبارك في مؤتمره الصحفي اليوم وقال: شهر رمضان المبارك هذا العام سيكون نقطة تحول لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.



وأضاف: نحن على يقين من أن يوم القدس العالمي، وهو ذكرى الإمام الراحل والذي يركز عليه سماحة قائد الثورة الاسلامية بشكل خاص، سيكون يوما خاصا وسيتم الاحتفال به هذا العام بروعة أكبر في إيران ودول المنطقة.



وتابع كنعاني: الليلة الماضية وعشية شهر رمضان المبارك شهدنا أنه رغم الظروف الإنسانية المؤسفة في غزة، إلا أن أبناء فلسطين وقطاع غزة الشرفاء والمسلمين، في ظل هذه الظروف، أقاموا احتفالات دينية في الشوارع التي دمرها الكيان الإسرائيلي.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية بلادنا، في إشارة إلى برنامج النظام الدبلوماسي لتخفيف الضغط على أهل غزة خلال شهر رمضان المبارك: رغم مرور أكثر من 5 أشهر على جرائم الاحتلال، في غزة، شهدنا تقاعسا مؤلما من جانب المنظمات الدولية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة.



تصرفات الحكومة الأمريكية بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة سخيفة ورمزية



وأضاف كنعاني في هذا الصدد: "للأسف، وفي ظل تصرفات الحكومة الأمريكية ودعمها السياسي الكامل لنهج الكيان الصهيوني ودعمه بالسلاح واستخدامه المفرط لحق النقض في مجلس الأمن الدولي، فشلت المحافل الدولية في وقف الحرب."



وأشار إلى أنه من الواضح تماما أن أمريكا طرف في حرب غزة، وقال: "للأسف، الحكومة الأمريكية تقف إلى جانب الكيان الصهيوني قولا وفعلا". وفي هذا الصدد، نشهد نمواً في إنتاج وبيع وتصدير الأسلحة الأمريكية إلى المنطقة.



ووصف تصرفات الحكومة الأمريكية بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بأنها سخيفة ورمزية، وقال: أمريكا تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرارات وقف الحرب في غزة وترسل الأسلحة إلى المنطقة.



إيران قدمت مقترحاتها في 6 فقرات على لسان وزير الخارجية في اجتماع جدة



وأضاف المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا: من المتوقع أنه بسبب الاجتماع الثاني الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في جدة، سنشهد تحركًا جديًا من قبل الدول الإسلامية عشية شهر رمضان المبارك.



وقال كنعاني: "في اجتماع جدة قدمت إيران مقترحاتها في 6 فقرات على لسان وزير الخارجية، والتي إذا كانت محط اهتمام الدول الإسلامية فسنرى بالتأكيد تغييرا في أوضاع أهل غزة".



فرض العقوبات على إيران يعبر عن نفاق الحكومة الأمريكية



وتابع القول المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا بخصوص فرض عقوبات جديدة على بعض الشخصيات والمؤسسات في إيران: الشعب الإيراني شعر بنتائج العقوبات الأمريكية بكل كيانه.



وامتنع عدد كبير من الدول عن تصدير أدوية محددة للمرضى في إيران؛ خاصة مرضى الفراشة، نتيجة العقوبات القاسية التي فرضتها الحكومة الأمريكية، ورفضت شركة تضميد هذا المرض تصدير الضمادات إلى إيران؛ وقد زار وزير خارجية بلادنا هذا المركز وتعرفنا على آلام ومعاناة هؤلاء المرضى عن قرب.



وقال كنعاني: إن هذه العقوبات تعبر عن نفاق الحكومة الأمريكية، وقد لمس الشعب الإيراني هذا النفاق عن كثب.



العلاقات الإيرانية التركية تسير على طريق جيد بفضل الارادة السياسية لقادة البلدين



في إشارة إلى العلاقات بين إيران وتركيا، قال المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا: إن هاتين الدولتين الجارتين تسيران على طريق جيد بفضل الإرادة السياسية لقادة البلدين. هناك بنية تحتية وسكك حديدية مناسبة للتعاون بين البلدين.



وقال كنعاني: خلال الزيارة الأخيرة لرئيس بلادنا إلى أنقرة، تم التوقيع على وثائق جيدة. وهناك أمل في أن نصل إلى الهدف المحدد للبلدين بحدود 30 مليار دولار.



لم تكن لدى إيران إمكانية إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة مباشرة



وأشار إلى إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقال: إن إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة كان من القضايا المهمة بالنسبة للجمهورية الإسلامية، وقد أجرينا العديد من المشاورات الدبلوماسية حول هذا الموضوع.



وأضاف كنعاني: تم إرسال مساعدات إنسانية إيرانية عن طريق البحر إلى الموانئ المصرية ليتم إرسالها إلى غزة. لقد أجرينا مشاورات واسعة النطاق في هذا المجال. وبسبب الحصار المفروض على غزة،ليس لدى إيران إمكانية إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة مباشرة.