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الاثنين 11 آذار 2024 ساعة 12:00

إيران تترأس هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة في الاسبوع المقبل

إيران تترأس هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة في الاسبوع المقبل
وأفادت مصادر صحفية، إن اجتماع هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة لعام 2024، الذي بدأ في 22 يناير سيواصل أعماله حتى 13 سبتمبر من هذا العام. وقد تم تقسيم هذا الاجتماع إلى ثلاثة أجزاء متتالية من 22 يناير إلى 28 مارس، ومن 13 مايو إلى 28 يونيو ومن 29 يوليو إلى 13 سبتمبر. وستترأس الجمهورية الاسلامية الايرانية هذا الاجتماع الدولي الهام في فترتين من 18 مارس الى 29 مارس ومن 13 مايو إلى 24 مايو. وستشارك 64 دولة في هذا المؤتمر الدولي.

وفي هذا الاجتماع الدولي، تشارك في الأمم المتحدة دول الهند (22 يناير إلى 16 فبراير)، وإندونيسيا (19 فبراير إلى 15 مارس)، وإيران (18 إلى 29 مارس، و13 إلى 24 مايو)، والعراق (27 مايو إلى 21 يونيو)، أيرلندا (24 إلى 28 يونيو و 29 يوليو إلى 16 أغسطس)، وكيان الاحتلال الصهيوني (19 أغسطس إلى 13 سبتمبر) سيتولون الرئاسة.

وبحسب تقرير المكتب الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، فإن جدول أعمال المؤتمر في قمة 2024 يتضمن البنود الرئيسية التالية: وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي، منع الحرب النووية، منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، الترتيبات الدولية الفعالة لضمان الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، والأنواع الجديدة من أسلحة الدمار الشامل والأنظمة الجديدة لهذه الأسلحة، والأسلحة الإشعاعية، وبرنامج نزع السلاح الشامل والشفافية في مجال الأسلحة.
مصدر : وكالات
رقم : 1121779
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