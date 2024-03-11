21 شهيدا بقصف للاحتلال منزلا بمدينة غزة

وأفادت مصادر صحفية، قال رامافوزا في تصريحات صحفية إن «إسرائيل لم تمتثل للأمر الصادر عن المحكمة، ولذلك وجدنا أنه من المناسب التقدم بطلب عاجل إليها لحل المشاكل في منطقة رفح التي قُتل فيها أكثر من 100 شخص».



وطالب محكمة العدل الدولية بأن تتخذ قرارا آخر بشأن كيفية التعامل مع هذه القضية وسبل منع وقوع انتهاكات جديدة.



وأضاف أن هناك قضية أخرى مثيرة للقلق، وهي أن الناس في غزة، أصبحوا يموتون من الجوع، كما حذرت العديد من المنظمات.



وتجدر الإشارة إلى أنّ محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت قرارها في 26 كانون الثاني الماضي، بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد الکیان الصهیوني، والذي طالبت فيه الاحتلال بـ"اتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة.