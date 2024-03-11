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الاثنين 11 آذار 2024 ساعة 12:58

2000 كادر صحي في غزة وشمالها بلا وجبات سحور ولا إفطار

2000 كادر صحي في غزة وشمالها بلا وجبات سحور ولا إفطار
ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن متحدث الوزارة أشرف القدرة، قوله في بيان: “الطواقم الطبية تمارس عملها على مدار الساعة في شمال غزة ولا تجد ما تقتات عليه”.

وأضاف: “الطواقم الطبية شمال غزة نحلت أجسامهم نتيجة عدم توفر وجبات طعام”.

وتابع: “أكثر من 2000 كادر صحي شمال غزة سيبدأون شهر رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار”.

وطالب المؤسسات الدولية والإغاثية “بتوفير وجبات طعام جاهزة لتمكين الطواقم الطبية من ممارسة عملها”.

ويأتي شهر رمضان هذا العام، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7  تشرين أول الماضي، والتي أسفرت عن أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح ومفقود.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
مصدر : وكالات
رقم : 1121789
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