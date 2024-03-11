القدومي: مقاتلات أمريكية تشارك في قصف غزة

وقال خالد القدومي خلال لقائه مع ممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان الرضوية آية الله السيد أحمد علم الهدي في مدينة مشهد: بحسب النتائج الميدانية والتقارير التي تلقيناها، فإن الطائرات المقاتلة الأمريكية تشارك بشكل علني في عمليات الجيش الإسرائيلي لقصف غزة في بعض الأيام.



وأضاف بأن الصهاينة يتصورن أنهم إذا هاجموا غزة فسيستطيعون القضاء على حماس، ولكنني أقول لكم إن كتائب القسام منتشرة في كافة مناطق غزة.



واشار الي دعم إيران للمقاومة في المنطقة وقال ان المساعدة الأهم هي نقل الخبرة التي جعلت شباب المقاومة يملكون الشجاعة للوقوف امام العدو.



وبدوره قال ممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان الرضوية آية الله السيد أحمد علم الهدي خلال هذا اللقاء، إن أمن جميع الدول الإسلامية يعتمد على هزيمة الصهاينة في فلسطين.



وتابع: من أهم إنجازات حرب غزة أن الوجه الحقيقي لأمريكا قد انكشف أمام جميع الشعوب، واليوم أصبحت كراهية الأمريكيين في العالم غير مسبوقة في التاريخ.