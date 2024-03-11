استهداف قاعدة إمريكية في ريف دير الزور بطائرتين مسيرتين

وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، امس الأحد، إن "أعمدة الدخان تصاعدت من الجهة الجنوبية للقاعدة الأمريكية".



وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور السورية، امس الأحد 25 فبراير/ شباط الماضي، بمقتل 3 أطفال وإصابة اثنين آخرين، بانفجار حقل ألغام زرعه الجيش الأمريكي حول إحدى قواعده اللاشرعية التي يتخذها في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا.



وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن "3 أطفال لقوا حتفهم أثناء رعي أغنامهم بعد انفجار لغم أرضي زرعه الجيش الأمريكي بمحيط قاعدته التي أنشأها في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف المحافظة الشمالي".



وأضاف أن "الانفجار أدى أيضا إلى إصابة طفلين آخرين أحدهما جراحه بليغة"، مشيرا إلى أن جميع الأطفال القتلى والمصابين دون سن الـ14 عاما.



وشهدت محافظة دير الزور شرقي سوريا، منذ بداية العام الحالي، سقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة انفجارات لألغام أرضية من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان يسيطر على المحافظة حتى العام 2017.