رئیسي: تضحیات الطواقم الطبیة في مستشفيات غزة ستسجل في التاريخ

وقال السید ابراهیم رئیسي في حفل افتتاح مستشفي الامام الخميني (ره) بمدینة شهریار في محافظة طهران إن شعوب العالم حزینة للأحداث المأساویة التي تشهدها غزة فی هذه الأیام.



وصرح أن تضحیات وجهود النساء والرجال والممرضین والطواقم الطبیة في مستشفیات غزة ستسجل في تاریخ النضال الفلسطیني واعتبر هذه التضحیات نموذجا وأسوة لمجتمع التمریض في العالم.



وفي معرض تکریمه ذكرى جمیع الشهداء في غزة من الممرضین والأطباء والطاقم الطبي الذین یعتنون بالمرضی ویخدمون الأهالي تحت القصف قال إن الطاقم الطبي سجل تضحيات خاصة.



وأشاد بتضحیات هذه الطواقم الطبیة بغزة وقال السیدة زینب(س) مظهر من مظاهر الصبر والصمود والوفاء مضیفا أن ممرضاتنا تالقت في مجالات مختلفة في البلاد.



وتابع رئيس الجمهورية: آمل أن يحرر الله فلسطين في أقرب وقت ممكن، وأن نشهد اللحظات الأخيرة للكيان الصهيوني الشرير ونحتفل بنهاية الكيان الصهيوني في العالم في أقرب وقت ممكن. ولنعلم أن الظلم لا یبقی بل العدل هو الذي يدوم ویبقی خالدا.