الدفاع الإيرانية تفتتح أكبر خط لإنتاج لبطاريات الليثيوم في غرب آسيا

وازاح وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني الستار اليوم الإثنين، عن خط إنتاج بطاريات الليثيوم وخط إنتاج بطاريات الصناعية Sealed بكافة أنواعها في منظمة تنمية موارد الطاقة التابعة لوزارة الدفاع.



وسيكون لبناء وتشغيل خط إنتاج بطاريات الليثيوم العديد من الإنجازات، بما في ذلك التحضير لتلبية احتياجات البلاد، وخاصة قطاع الدفاع، من بطاريات الليثيوم الثقيلة والتحضير لدخول صناعة النقل الكهربائي للبلاد.



وتستخدم بطاريات الليثيوم في حزم الاتصالات، ومجموعة واسعة من الأقسام العسكرية، وحزم ESS (أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية)، ومجموعة واسعة من الأقسام التجارية وحزم الدراجات النارية الكهربائية، كما أن إنشاء وتشغيل خط الإنتاج هذا يقلل من الأخطاء البشرية والاستهلاك وزيادة سرعة الإنتاج.



ولبطاريات Sealed استخدامات مختلفة، بما في ذلك إمدادات الطاقة وتخزينها في شبكة الاتصالات في البلاد، في محطات توليد الطاقة، ومصافي التكرير، وUPS (إمدادات الطاقة غير المنقطعة)، والشبكة المصرفية والمؤسسات المالية في البلاد، والنقل الكهربائي، وما إلى ذلك.