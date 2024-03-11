احتجاجات تندد بالحرب على غزة خارج حفل توزيع جوائز الأوسكار في هوليوود

وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي أعلنت عنها اللجنة المنظمة لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2024، فقد استطاع مئات من الأشخاص من تنظيم حركة احتجاجية عرقلوا خلالها حركة السير أمام مسرح دولبي في هوليوود بكاليفورنيا.



ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بالعبارات التضامنية مع فلسطين، لا سيما المنددة بفرض الحصار على سكان قطاع غزة.



وتزامنت تلك الاحتجاجات مع بدء توافد النجوم للسير على السجادة الحمراء، فيما كُتب على إحدى اللافتات "في أثناء مشاهدتكم، تتساقط القنابل".



كما رفعوا لافتة أخرى كتب فيها: "أوقفوا قتل الأطفال في غزة".



رويترز/ مظاهرة احتجاجية للتضامن مع غزة خارج حفل توزيع جوائز الأوسكار

وكان مسؤول أمني كبير يعمل في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، قد قال في وقت سابق من اليوم أثناء حديثه عن الحرب ضد غزة: "نحن ندرك جيداً المتظاهرين، ولدينا عدد من السيناريوهات الاحتياطية التي يمكننا تفعيلها بسرعة إذا لزم الأمر".



ووفقاً لتقارير أخرى فقد وضع قرب المسرح في هوليوود مئات من الحواجز والجدران، فيما يتم تأمين الحفل من قبل أكثر من 1000 من أفراد الأمن، بما في ذلك ضباط الشرطة وأفراد الأمن من أكاديمية السينما.



في حين شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار تضامن عدد من النجوم مع القضية الفلسطينية من خلال ارتداء دبابيس حمراء تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، أو من خلال كلمة ألقوها في الحفل مثل: الفنان الأمريكي رامي يوسف، الفنان نديم، الممثل الفرنسي سوان ارلود، الممثل الفرنسي ميلو ماتشادو غران، المنتج التونسي نديم شيخ روحه، المخرجة التونسية كوثر بن هنية، وكذلك المغنية الأمريكية بيلي إيليش.



رويترز/ فع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بالعبارات التضامنية مع فلسطين

وقالت مبادرة وقف إطلاق النار للفنانين Artists4Ceasefire في بيان صحفي: "يرمز الدبوس الأحمر إلى الدعم الجماعي لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين في غزة".



وArtists4Ceasefire هي مجموعة من المشاهير الذين وقعوا على رسالة مفتوحة تحث الرئيس بايدن على الدعوة إلى وقف إطلاق النار.



ومن بين الموقعين البالغ عددهم 400 شخص برادلي كوبر وأمريكا فيريرا، وكلاهما كانا من المرشحين لجوائز الأوسكار هذا العام، بالإضافة إلى كيت بلانشيت ودريك وبن أفليك وجنيفر لوبيز وبرادلي كوبر وآني لينوكس.



وانطلق حفل إعلان جوائز الأوسكار الـ96 -الذي تنظمه الأكاديمية الأميركية لعلوم وفنون الصورة- للاحتفال بأفضل الأعمال السينمائية التي أنتجت خلال العام الماضي مساء الأحد 10 مارس/آذار في الثامنة مساء بتوقيت لوس أنجلوس والرابعة فجر الاثنين بتوقيت مكة المكرمة.