جامعة الأمة العربية أطلقت موقعاً إلكترونياً لتوثيق الجرائم الإسرائيلية في غزة

وشارك في الورشة عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وجامعة قاسيون وأكاديميون آخرون ومحامون.



وتضمنت الورشة مداخلات عبر تطبيق زووم لشخصيات وفقهاء بالقانون الدولي من عدد من الدول العربية، ورؤساء منظمات حقوقية من النرويج وبلجيكا وكندا.



وذكرت الأمين العام لجامعة الأمة العربية هالة الأسعد أن "الهدف من الموقع أن يكون خزينة واقعية وقانونية وفكرية و فلسفية خدمة للحقيقة وتوثيقاً لها، ودفاعاً عن القضايا الوطنية والقومية و الإنسانية وفي طليعتها قضية فلسطين".



وأضافت أن "الورشة تضمنت إعلان العمل القانوني من خلال سورية لصالح غزة والخطوة الأولى هي إطلاق الموقع الإلكتروني لتوثيق جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة واعترافات المجرمين الصهاينة بالإصرار على القتل الوحشي والإبادة بحق أهل قطاع غزة ،وهذا يشكل إبادة جماعية بحسب القانون الدولي".