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الاثنين 11 آذار 2024 ساعة 18:23

مخبر يهنئ نظرائه في الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

مخبر يهنئ نظرائه في الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
وهنأ مخبر في رسائل منفصلة، نظرائه في الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، و أعرب عن أمله أن تعزز الأواصر الأخوية بين أبناء الأمة الإسلامية ويتم القضاء على الظلم في العالم، و تتخذ الدول الإسلامية خطوات فعالة في هذا المجال.

وأضاف قائلا: لسوء الحظ، فإننا نحتفل بحلول الشهر الفضيل في ظروف تتعرض فيه أرض فلسطين المقدسة، كجزء من جسد العالم الإسلامي، لأشد الهجمات الجوية والبرية من قبل الكيان الصهيوني الغاصب ويمر بظروف خطيرة وحساسة.

وتابع: بينما نشاهد هذا الكم الكبير من الدمار و عمليات القتل والأمثلة الواضحة للإبادة الجماعية، فإن المنظمات الدولية الناشطة المعنية  بالحفاظ على الأمن والسلم العالميين، لم تتمكن بعد من وقف الحرب والحصار اللاإنساني في غزة بسبب نفوذ القوى الغربية، وخاصة أمريكا في هذه المنظمات الدولية.

وأكد أنه من واجبنا الديني والإنساني أن نستخدم كل قدراتنا لدعم فلسطين بكل الطرق الممكنة،قائلا، إن شاء الله سنشاهد غضب الأمة الإسلامية ضد المجرمين الصهاينة خلال مراسم يوم القدس العالمي.
رقم : 1121860
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