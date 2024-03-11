ماذا طلب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من حكام الدول الاسلامية؟

وأضاف داغي في تدوينة له على منصة إكس رصدها المركز الفلسطيني للإعلام: قلنا لعامة الشعوب المسلمة لا تنتظروا فتوى لنصرة أهل غزة، فالضعيف ونصرته لا يحتاج إلى إذن وفتوى من أحد بل على كل مسلم واجب التناصر والدعم بالتي هي أحسن وحسب الممكن.



وشدد على أن "ما يحصل في غزة لا يمكن القبول به وكل قادر ومقصر فهو، شريك في الجريمة وصناعة الهزيمة".



وفي سياق متصل، قال القره داغي: إن حرب "الإبادة" الإسرائيلية على قطاع غزة أثبتت أن الغرب اليوم بلا مبادئ ولا قيم، داعيا "الحكومات الإسلامية والإنسانية" إلى دعم جنوب إفريقيا في ملاحقتها تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية، وتعويض ما تتعرض له من ضرر.



وأضاف القره داغي أنه "من ناحية المقاومة، بفضل الله إلى الآن لم تُهزم، وإن شاء الله لن تُهزم. والموقف الصهيوني حقيقة الآن في مرحلة الضعف، لا أقول من ناحية القوة العسكرية، ولكن من ناحية القوة المعنوية والجوانب الأخلاقية".