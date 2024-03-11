السيد هاشم صفي الدين: المقاومة لم تستخدم لغاية الآن عددا كبيرا من صواريخها لذلك لا داعي للتهويل

وأكد صفي الدين خلال احتفال تابيني في "مجمع الأجنحة الخمسة" - الضاحية الجنوبية، أن "المقاومة الإسلامية تمتلك القدرة والصبر والحكمة والمعرفة، وتدرك مدى حالة الضياع التي يعيشها العدو فيما يحصل في فلسطين المحتلة وعلى الحدود مع لبنان".



واشار الى "إن المقاومة مطمئنة للمستقبل لذلك لا داعي للتهويل داخل لبنان وخارجه، وأن المقاومة عرفت كيف تداوي العدو منذ أكثر من 40 عاما وهي تعرف اليوم كيف تداويه بالسلاح والنار والصواريخ". ولفت الى أن "المقاومة لم تستخدم لغاية الآن عددا كبيرا من صواريخها، وهي جاهزة وحاضرة، لذلك لا داعي للتهويل".