العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف مطار بن غوريون بالمسيرات

وأصدرت المقاومة الإسلامية في العراق بيانًا حول العملية هذا نصه:بسم الله الرحمن الرحيم(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ)استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق مساء الاثنين الموافق 11 - 3 - 2024، بواسطة الطيران المسيّر، مطار بن غوريون في عمق الكيان الغاصب، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء، استكمالًا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)المقاومة الإسلامية في العراقالاثنين ٣٠ - شعبان - ١٤٤٥ هـ