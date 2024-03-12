‘‘سي آي أيه‘‘: موافقة الكونغرس على المساعدات لأوكرانيا يجعلها في وضع هجومي

وذكر ويليام بيرنز في جلسة استماع للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ: "مع حزمة المساعدات الجديدة لكييف، يمكن أن تكون أوكرانيا في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025 في وضع يمكنها من استعادة زمام المبادرة الهجومية وتكون قادرة على التفاوض من موقع قوة كبيرة".



وأضاف: "بفضل حزمة المساعدات الجديدة، ستكون أوكرانيا قادرة على الصمود في عامي 2024 و2025، كما ستزود أوكرانيا بالقدرات اللازمة لشن هجوم على شبه جزيرة القرم".



وأكد بيرنز أن "رفض الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية إضافية محفوف بخسائر إقليمية كبيرة لأوكرانيا هذا العام".



يشار إلى أن الكونغرس، وبسبب رفض الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، لم يؤيد بعد طلب إدارة الرئيس جو بايدن تقديم 60 مليار دولار جديدة لنظام كييف.



ولم يوافق الكونغرس الأمريكي على طلب البيت الأبيض تقديم مساعدات جديدة لكييف. وتقول الإدارة إن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية تم تسليمها إلى أوكرانيا في ديسمبر الماضي، وقد انتهت المخصصات المتفق عليها سابقا.



هذا وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن القيادة الأمريكية أبدت استياء متزايدا من الاستراتيجية العسكرية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد تحرير القوات الروسية لمدينة أفدييفكا.