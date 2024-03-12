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الثلاثاء 12 آذار 2024 ساعة 10:07

نائب أمين عام حزب الله: المقاومة مستمرة في المساندة والدفاع ومصممة على ردع ‘‘إسرائيل‘‘

نائب أمين عام حزب الله: المقاومة مستمرة في المساندة والدفاع ومصممة على ردع ‘‘إسرائيل‘‘
وقال نعيم قاسم: "مستعدون للرد والمقاومة لو حصل أي توسع في العدوان، كما أن جهوزية المقاومة عالية ولن تتراجع عن مساندة غزة إلى حين توقف العدوان".

وأوضح قاسم أن "حزب الله غير معني بالتعامل مع تصريحات مسؤولي العدو ما إذا كانت من باب التهويل أو الجدية".

وأكد أن"المقاومة مستمرة في المساندة والدفاع ومصممة على ردع إسرائيل وإرباكها ولن يؤثر فيها التهويل".

هذا وأفادت وسائل إعلامية صهيونية بأن طائرتين مسيرتين دخلتا المجال الجوي من لبنان، فيما أعلن حزب الله في بيان له أنه أطلق أربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع.

وفي السياق، أفادت القناة 13 الصهيونية، في وقت سابق، بأن رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أوعز بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1122016
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