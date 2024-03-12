موسكو مستعدة لعقد اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية

وقال بوغدانوف : "نحن دائما على استعداد لاستقبالهم (الفصائل الفلسطينية)، عندما يعتبرون ذلك ممكنا لأنفسهم. ولكن، من حيث المبدأ، هناك رغبة".



وأضاف: "نحن على اتصال دائم مع جميع الممثلين الفلسطينيين".



وجرت مشاورات لمدة يومين بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة في موسكو، في الفترة من 29 شباط الماضي إلى 1 آذار الجاري. ونتيجة لذلك، اعتمد بيان مشترك.



وعقب اللقاء، صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أن "حماس لا ترى خلافات لا يمكن التغلب عليها مع الفصائل الأخرى من أجل تشكيل حكومة فلسطينية موحدة".



وبحسب قوله، فإن "الفصائل الفلسطينية، في موسكو، اتفقت على مواصلة المفاوضات على أن يتم عقد لقاء جديد في المستقبل القريب. القضية الأساسية على جدول الأعمال هي آلية تشكيل الحكومة (وحدة وطنية) ومسؤوليتها".



وجاء في بيان الفصائل الفلسطينية: "اتفقت الفصائل الفلسطينية على أن اجتماعاتها ستستمر في جولات حوارية قادمة، للوصول إلى وحدة وطنية شاملة، تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".



وأشار البيان إلى أن "الفصائل أكدت على توافقها على المهمات الملحة أمام الشعب الفلسطيني ووحدة عملها من أجل تحقيقها، وفي مقدمتها التصدي للعدوان الإسرائيلي الإجرامي وحرب الإبادة الجماعية، التي تشنها على الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بدعم ومساندة ومشاركة الولايات المتحدة الأميركية".