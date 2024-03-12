مساعد وزير الخارجية الايراني: لا يوجد أي عائق أمام دخول أي إيراني إلى البلاد

وأفادت مصادر صحفية، انه قال مساعد وزير الخارجية عن اللجنة الخاصة بالمسائل المرورية إنه إذا أراد شخص ما معرفة ما إذا كان سيغادر البلاد بعد دخوله البلاد، فيمكن لأعضاء اللجنة أن يقدموا له إجابات مفصلة.



وذكر: سافر 850 ألف إيراني من الخارج إلى البلاد في عام 2019. ويطرح هذا السؤال، هل سيواجهون الايرانيون، مشاكل في المغادرة بعد دخول إيران.



وأضاف بيكدلي: في عام 2022، قمنا بتحميل نظام الاستعلام المروري وأعطينا الإيرانيين الفرصة لطرح هذا السؤال علينا.



وقال مساعد وزير الخارجية: لا يوجد أي إيراني لديه أي عوائق لدخول البلاد. لديهم جواز سفر وبطاقة مرور ويمكنهم دخول البلاد حتى بجواز سفر منتهي الصلاحية ولا يمكن لأحد أن يمنعهم من دخول البلاد.



وأضاف: منذ يناير2022 وحتى الآن، سجل 12 ألفاً و770 شخصاً طلباتهم في نظام الاستعلام المروري، وتمت معالجة هذا العدد من الطلبات. ومن بين هذا العدد، كان لدى 301 شخص قضايا قانونية في المحاكم القضائية، وتم الإعلان عنها لهم، وتم الإعلان للآخرين عن عدم وجود مشاكل لديهم.