إيران تطلق بنجاح صاروخاً باليستياً بعيد المدى من سفينة حربية

ونقلت مصادر صحفية عن سلامي قوله في تصريح: لقد حققنا العديد من الإنجازات الجديدة في بحرية الحرس الثوري وقد تركزت المسألة الأولى على العمل المشترك بين القوات الجوفضائية والقوات البحرية للحرس، الأمر الذي تم تنفيذه بنجاح بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من سفينة حربية، مضيفاً: إن هذا الإنجاز الجديد زاد نطاق نفوذنا وقوتنا البحرية إلى أي نقطة مطلوبة.



وعن قدرات القوات البحرية للحرس الثوري قال سلامي: إن قدراتنا الدفاعية والهجومية البحرية تكمن بامتلاك عدد كبير من الطائرات دون طيار وصواريخ كروز وحتى الصواريخ الباليستية بالغة الدقة، مع القدرة على استهداف السفن القتالية في البحر، والتي تشكل مجموعة معقدة للغاية ومتشابكة من الإمكانيات الحديثة والمتقدمة والمتطورة.



وأشار سلامي إلى القدرات الأخرى التي تمتلكها البحرية، قائلاً: يمكن لسفننا العابرة للمحيطات أن تتواجد في أي مكان في المحيطات لنتمكن من إطلاق الصواريخ منها، فلا يوجد مكان آمن لأي قوة تريد زعزعة أمننا.



وأضاف: بالتأكيد سنظهر ردود أفعال مناسبة وقوية على أي مؤامرة أو إجراء يستهدف أمن بلادنا وقواتنا وإرادتنا جاهزة ومستعدة على الساحة تماماً لدحر أي تحالف للقوى العظمى بكل ما أوتينا من قوة، ونمنع باقتدار تشكل معادلات أو ظروف جديدة قد تضر بالأمن القومي الإيراني.